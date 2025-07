Calcio, Sanremese. A breve l'ufficialità del tecnico, il nuovo allenatore sarà Davide Moro

Con l'inizio ufficiale della nuova stagione sportiva, stanno mano a mano arrivando le prime ufficialità dalle varie realtà calcistiche del ponente ligure.

Non poco interesse lo sta destando la Sanremese, dopo la conferenza stampa indetta nello scorso fine settimana dal presidente Alessandro Masu.

Il primo tassello da porre all'interno del mosaico biancazzurro sarà ovviamente quello del tecnico: al riguardo sembrano esserci pochi dubbi, con il nome di Davide Moro pronto ad essere ufficializzato.

Un profilo non certo nuovo per gli appassionati del calcio di inzio anni 2000: l'allenatore pugliese ha disputato infatti da giocatore più di 300 partite con la maglia dell'Empoli (vestendo tra le altre anche le divisedi Varese, Livorno, Salernitana e Cremonese). L'esordio in panchina è arrivato nel vivaio del club del presidente Corsi, guidando l'under 15, l'under 18 e l'under 16.

Pochi mesi fa la prima esperienza con le prime squadre, da vice allenatore del Vojvodina, ora è invece in rampa di lancio l'esordio assoluto da capo allenato sulle sponde della riviera ligure.