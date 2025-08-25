Calcio. Il Pontelungo vince il Memorial Lio e Romani Zanardini, davanti a Veloce e San Filippo Neri

E' stato il Pontelungo ad aggiudicarsi l'edizione 2025 del "Memorial Lio e Romano Zanardini".

La tradizionale manifestazione estiva, organizzata dalla San Filippo Neri e dedicata a due istituzioni del calcio albenganese, ha visto la Veloce classificarsi al secondo posto, davanti alla squadra dei tecnici Torregrossa e Rotiroti.

Nel primo incontro il Pontelungo ha battuto 2-1 la Veloce con le reti di Folco e M. Guardone, a segno per i savonesi Panucci.

L'attaccante di mister Ghione si è ripetuto, realizzando la marcatura che ha permesso alla Veloce di battere la San Filippo Neri.

Pareggio finale, per 1-1, nel derby ingauno con il rigore di Asteggiante a pareggiare il gol di Spinelli.