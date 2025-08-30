 / Calcio

Calcio | 30 agosto 2025, 14:38

Calcio. Il Derthona fa sua l'amichevole del Devincenzi, gli scatti del match (FOTOGALLERY)

Calcio. Il Derthona fa sua l'amichevole del Devincenzi, gli scatti del match (FOTOGALLERY)

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium