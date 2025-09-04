Serie B 2025/2026, Palermo super favorito, bagarre alle sue spalle

La Serie B 2025/2026 è partita e ancora una volta si conferma il campionato più incerto e affascinante del calcio italiano. Alla sua 94ª edizione, il torneo cadetto non tradisce la tradizione di equilibrio e sorprese: tra favorite alla promozione, squadre pronte a sorprendere e outsider in cerca di gloria, ogni giornata può ribaltare le gerarchie. Un mix che rende la stagione attuale particolarmente interessante, con club storici e neopromosse determinate a giocarsi le proprie carte.

Le lavagne degli analisti offrono una fotografia delle forze in campo attraverso, che aiutano a comprendere quali siano le squadre più attrezzate per puntare alla promozione. In prima fila c’è il Palermo di Pippo Inzaghi, costruito con ambizioni da Serie A e proposto attorno a 2.85 nelle quote sulla Serie B , seguito dal Venezia di Stroppa, che punta al ritorno immediato in massima serie (quota 4.75). Subito dietro si collocano Empoli, Spezia e Monza, tutte comprese tra 7.50 e 8.00, segno di un gruppo di inseguitrici con valori tecnici molto vicini. Più staccate ma comunque competitive squadre come Cesena, Sampdoria e Modena, valutate tra 13.00 e 17.00. Quote in doppia cifra anche per realtà consolidate come Frosinone, Bari e Catanzaro, tutte capaci di inserirsi nella corsa playoff se trovano continuità.

La geografia della Serie B racconta di una lotta promozione che coinvolge club con progetti diversi. Da un lato le retrocesse, come Empoli e Monza, che hanno dovuto riprogrammare dopo la delusione della Serie A; dall’altro società storiche come Sampdoria e Cesena, che inseguono il grande ritorno. Non vanno dimenticate le sorprese annunciate: squadre come Avellino, Juve Stabia o Sudtirol, abituate a giocare senza troppe pressioni e capaci di rovinare i piani delle favorite. È questo mix a rendere il torneo un palcoscenico aperto, dove la differenza può farla il dettaglio, la forma fisica o l’esplosione di un giovane talento.

Un aspetto che caratterizza questa edizione è la grande varietà di stili di gioco: ci sono formazioni che puntano sul possesso palla e altre che fanno della compattezza difensiva la loro arma migliore. Le prime giornate hanno già evidenziato alcuni segnali: il Palermo appare solido e determinato, il Venezia ha confermato la sua mentalità vincente nonostante la retrocessione, mentre lo Spezia cerca il riscatto dopo la beffa playoff della scorsa stagione. Allo stesso tempo, le neopromosse come Mantova, Carrarese e Reggiana hanno approcciato con entusiasmo, consapevoli che ogni punto può essere decisivo in chiave salvezza.

La Serie B 2025/2026, protagonista di un calciomercato scoppiettante , si conferma così un campionato dai mille volti, dove la linea tra sogno e delusione è sottilissima. Le previsioni iniziali indicano un testa a testa tra Palermo e Venezia, ma la storia della cadetteria insegna che spesso i pronostici vengono ribaltati. Tra big in cerca di riscatto e outsider pronte a stupire, i prossimi mesi offriranno una narrazione avvincente, fatta di sfide combattute e risultati imprevedibili. Un torneo che non ha mai padroni assoluti e che, proprio per questo, rimane unico nel panorama calcistico italiano.















