Coppa Italia di Promozione, scelte le terne per l'ultima giornata dei gironi nel turno infrasettimanale delle savonesi

Guglielmo Tameo: sarà lui a dirigere il derby ponentino Pontelungo-Baia Alassio Auxilium

Terza e ultima giornata per la Coppa Italia di Promozione. Ecco le designazioni per le gare del turno infrasettimanale di domani, mercoledì 24 settembre.

GIRONE A

CERIALE - FINALE

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)

Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)

PONTELUNGO- BAIA ALASSIO AUXILIUM

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)

Assistente 1: Silvano Salvestrini (Albenga)

Assistente 2: Gabriele Semeria (Imperia)

GIRONE B

ALBISSOLE 1909 - SAVONA F.B.C.

Arbitro: Stefano Romero (Savona)

Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)

Assistente 2: Francesco D'Andria (Chiavari)

LEGINO - NEW BRAGNO

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistente 1: Florjana Doci (Savona)

Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)