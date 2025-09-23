Coppa Italia di Promozione, scelte le terne per l'ultima giornata dei gironi nel turno infrasettimanale delle savonesi

Terza e ultima giornata per la Coppa Italia di Promozione. Ecco le designazioni per le gare del turno infrasettimanale di domani, mercoledì 24 settembre.
GIRONE A
CERIALE - FINALE
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)
PONTELUNGO- BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistente 1: Silvano Salvestrini (Albenga)
Assistente 2: Gabriele Semeria (Imperia)
GIRONE B
ALBISSOLE 1909 - SAVONA F.B.C.
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)
Assistente 2: Francesco D'Andria (Chiavari)
LEGINO - NEW BRAGNO
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)