Calcio, Coppa Italia di Serie D. Il Vado è ai sedicesimi, 3-0 sul velluto al Sestri Levante

VADO - SESTRI LEVANTE 3-0 (33' Torre, 36' Cecchinato, 56' Barwuah)
50' FINISCE QUI! IL VADO BATTE IL SESTRI LEVANTE 3-0 ED E' AI SEDICESIMI DI FINALE DI COPPA ITALIA DI SERIE D
49' c'è spazio per l'ultimo riflesso di Bellocci, il match è agli sgoccioli
46' zoppica Ndianefo, il difensore viene accompagnato fuori dal campo
45' ci saranno quattro minuti di recupero
40' alza i giri Barwuah, lo strappo della punta viene però stoppato da Mezzadi in tandem con la retroguardia dei corsari
38' Mallamace per Dall'Asta nel Sestri Levante, ultimi scampoli di match al Chittolina
30' c'è gloria per Mazzadi, il portiere intuisce il penalty (non impeccabile) di Raffini e respinge
27' gran spunto di Barwuah in solitaria, l'attaccante va già in area, il direttore di gara indica il dischetto
26' poco meno di venti minuti al termine, minutaggio anche per Raffini, esce Cecchinato
24' paratissima di Bellocci su Klimavicius, nelle parate "basse" il numero 22 rossoblu conferma la sua strepitosa reattività
23' il tecnico rossoblu lancia anche il giovane Danilo Piazza, classe 2008, lascia il terreno di gioco De Rinaldis.
21' risponde Roselli con Viola per Sacco, nel frattempo primo intervento serio di Bellocci. Sempre attento il numero 22 rossoblu
21' nuovo cambio per il Sestri Levante, Garzia lascia il campo per Salducco
20' ammonito Sacco
5' cambia anche Roselli: c'è Ciccone al posto di Pisanu
14' protestano i tifosi del Sestri Levante in tribuna, l'invito alla squadra di Ruvo è di tirare fuori gli attributi
12' cambio Sestri Levante, Ferretti per Pio Loco
11' IL VADO TRIPLICA! RIPARTENZA FULMINEA INNESCATA DA BELLOCCI, DALL'ALTRA PARTE DEL CAMPO PALLONE FILTRANTE PER BARWUAH PRONTO A DEPOSITARE IN RETE
5' errore del Vado in prima impostazione, Pio Loco però non ne approfitta, il suo destro in corsa sorvola la trasversale di Bellocci
1' subito un cambio per Ruvo: Klimavicius rileva Tozaj
SECONDO TEMPO
46' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi
45' ci sarà un minuto di recupero
42' cambio Sestri Levante: Piazza per Cattaneo
38' Torre prova a ricambiare il favore a Barwuah, cross mancino teso e ben calibrato, il colpo di testa della punta non trova la porta per poco
36' IL RADDOPPIO IMMEDIATO DEL VADO! CECCHINATO INCROCIA CON FORZA E PRECISIONE, GROSSA IPOTECA SULLA QUALIFICAZIONE PER LA SQUADRA DI ROSELLI
33' IL VADO E' IN VANTAGGIO! AL PRIMO TIRO I ROSSOBLU PASSANO! SPONDA EFFICACE DI BARWUAH PER TORRE, IL DESTRO DI PRIMA INTENZIONE SUL PALO LUNGO E' VINCENTE
29' ammonito Tozaj
23' un calcio piazzato e qualche cross per il Sestri Levante, il Vado opera prevalentemente in ripartenza
16' ritmi non esaltanti, facilmente leggibili tutte le giocate in entrambi i fronti, alto ad esempio il colpo di testa di Tozaj
12' sguscia via Cecchinato, ammonito Cattaneo
5' ampio turnover da entrambi le parti, vado in campo con il canonico 3-5-2 con Cecchinato a sostegno di Barwuah
1' si parte!
PRIMO TEMPO
VADO: Bellocci, Pisanu, Gulinelli, De Rinaldis, Tore, Cecchinato, Messina, Sacco, Ndianefo, Pastorino, Barwuah.
A disposizione: Viganò, Arras, Raffini, Ciccone, Caremoli, D'Angelo, Lupinacci, Piazza, Viola
Allenatore: Roselli
SESTRI LEVANTE: Mazzadi, Dall'Asta, Mudadu, Giammarresi, Masini, Tozaj, Garzia, Annaloro, Lunghi, Pio Loco, Cattaneo.
A disposizione: Tozaj, Pane, Piazza, Cominetti, Salducco, Ferretti, Mallamace, Klimavicius, Anzalon, Ruvo
Allenatore: Ruvo