 / Calcio

Calcio | 08 ottobre 2025, 14:49

Calcio, Coppa Italia di Serie D. Il Vado è ai sedicesimi, 3-0 sul velluto al Sestri Levante

I rossoblu sfideranno la Pistoiese, a segno Torre, Cecchinato e Barwuah

Calcio, Coppa Italia di Serie D. Il Vado è ai sedicesimi, 3-0 sul velluto al Sestri Levante

VADO - SESTRI LEVANTE 3-0 (33' Torre, 36' Cecchinato, 56' Barwuah)
 

50' FINISCE QUI! IL VADO BATTE IL SESTRI LEVANTE 3-0 ED E' AI SEDICESIMI DI FINALE DI COPPA ITALIA DI SERIE D

49' c'è spazio per l'ultimo riflesso di Bellocci, il match è agli sgoccioli

46' zoppica Ndianefo, il difensore viene accompagnato fuori dal campo

45' ci saranno quattro minuti di recupero

40' alza i giri Barwuah, lo strappo della punta viene però stoppato da Mezzadi in tandem con la retroguardia dei corsari

38' Mallamace per Dall'Asta nel Sestri Levante, ultimi scampoli di match al Chittolina

30' c'è gloria per Mazzadi, il portiere intuisce il penalty (non impeccabile) di Raffini e respinge

27' gran spunto di Barwuah in solitaria, l'attaccante va già in area, il direttore di gara indica il dischetto

26' poco meno di venti minuti al termine, minutaggio anche per Raffini, esce Cecchinato

24' paratissima di Bellocci su Klimavicius, nelle parate "basse" il numero 22 rossoblu conferma la sua strepitosa reattività

23' il tecnico rossoblu lancia anche il giovane Danilo Piazza, classe 2008, lascia il terreno di gioco De Rinaldis.

21' risponde Roselli con Viola per Sacco, nel frattempo primo intervento serio di Bellocci. Sempre attento il numero 22 rossoblu

21' nuovo cambio per il Sestri Levante, Garzia lascia il campo per Salducco

20' ammonito Sacco

5' cambia anche Roselli: c'è Ciccone al posto di Pisanu

14' protestano i tifosi del Sestri Levante  in tribuna, l'invito  alla squadra di Ruvo è di tirare fuori gli attributi

12' cambio Sestri Levante, Ferretti per Pio Loco

11' IL VADO TRIPLICA! RIPARTENZA FULMINEA INNESCATA DA BELLOCCI, DALL'ALTRA PARTE DEL CAMPO PALLONE FILTRANTE PER BARWUAH PRONTO A DEPOSITARE IN RETE

5' errore del Vado in prima impostazione, Pio Loco però non ne approfitta, il suo destro in corsa sorvola la trasversale di Bellocci

1' subito un cambio per Ruvo: Klimavicius rileva Tozaj

SECONDO TEMPO
 

46' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

45' ci sarà un minuto di recupero

42' cambio Sestri Levante: Piazza per Cattaneo

38' Torre prova a ricambiare il favore a Barwuah, cross mancino teso e ben calibrato, il colpo di testa della punta non trova la porta per poco

36' IL RADDOPPIO IMMEDIATO DEL VADO! CECCHINATO INCROCIA CON FORZA E PRECISIONE, GROSSA IPOTECA SULLA QUALIFICAZIONE PER LA SQUADRA DI ROSELLI

33' IL VADO E' IN VANTAGGIO! AL PRIMO TIRO I ROSSOBLU PASSANO! SPONDA EFFICACE DI BARWUAH PER TORRE, IL DESTRO DI PRIMA INTENZIONE SUL PALO LUNGO E' VINCENTE

29' ammonito Tozaj

23' un calcio piazzato e qualche cross per il Sestri Levante, il Vado opera prevalentemente in ripartenza

16' ritmi non esaltanti, facilmente leggibili tutte le giocate in entrambi i fronti, alto ad esempio il colpo di testa di Tozaj

12' sguscia via Cecchinato, ammonito Cattaneo

5' ampio turnover da entrambi le parti, vado in campo con il canonico 3-5-2 con Cecchinato a sostegno di Barwuah

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

VADO: Bellocci, Pisanu, Gulinelli, De Rinaldis, Tore, Cecchinato, Messina, Sacco, Ndianefo, Pastorino, Barwuah.

A disposizione: Viganò, Arras, Raffini, Ciccone, Caremoli, D'Angelo, Lupinacci, Piazza, Viola

Allenatore: Roselli
 

SESTRI LEVANTE: Mazzadi, Dall'Asta, Mudadu, Giammarresi, Masini, Tozaj, Garzia, Annaloro, Lunghi, Pio Loco, Cattaneo.

A disposizione: Tozaj, Pane, Piazza, Cominetti, Salducco, Ferretti, Mallamace, Klimavicius, Anzalon, Ruvo

Allenatore: Ruvo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium