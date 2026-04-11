Calcio | Daspo al Riva, il Pietra Ligure precisa: "Chi ha ricevuto il provvedimento non è legato alla nostra società"

La nota biancoceleste:

"In relazione alla notizia di cronaca diffusa in queste ore da diversi organi di stampa, riguardante l’emissione di un provvedimento di DASPO nei confronti di un giovane di 21 anni, l'A.S.D. Pietra Ligure 1956 intende fornire una doverosa precisazione.

Il fatto di cronaca è avvenuto in occasione di una partita del campionato Juniores che vedeva impegnata la nostra squadra di leva e la persona coinvolta, definita inesattamente "tifoso di una squadra del campionato di Eccellenza ligure", non è in alcun modo legata o riconducibile alla nostra società o a suoi tesserati.

Condannando fermamente ogni forma di violenza, la società intende ribadire quanto sopra, riservandosi di intraprendere, se necessario, ogni azione a tutela della propria immagine".