Calcio | Addio a Gianni Borgo, il ricordo di Fulvio Berruti: "Persona e giocatore mai banale"

Il ricordo di Fulvio Berruti:

"Chi è che non ha conosciuto a Savona e, non solo, Ermanno Borgo. Probabilmente in molti lo ricordano come Gianni. Ieri questo ragazzo del '39 ci ha lasciato. Il calcio era la sua passione.

Ha giocato nei ragazzi della Sampdoria, poi Veloce, Cengio, il GS Ferraro, il famoso Bar Treviso e, vinto innumerevoli tornei estivi con i mitici Magnifici Sette. Un calcio che non c’è più. Fatto di esilaranti aneddoti ma, anche di talenti dai “piedi buoni”.

Con lui ho passato parecchi pomeriggi sui nostri campi , ma anche piacevolissime serate insieme ad altri protagonisti di quel calcio. Giocatori, ex giocatori allenatori, dirigenti ed ex e, spesso, si terminava a notte fonda, scherzando e ricordando una rovesciata, un rigore sbagliato, un episodio particolare .

Gianni era un profondo conoscitore del gioco del calcio, mai banale .

Il ‘pallone nostrano’ perde un pezzo della sua storia.

Voglio ricordarlo come amico . Un grande amico a cui ho voluto tanto bene .

Fulvio Berruti"