Calcio, Torneo delle Regioni. Alassio è pronta, attese più di 1000 persone per le partite al "Ferrando"

Le 12 partite in programma ad Alassio - di cui tre under 19, tre under 17, tre under 15 e tre di calcio femminile - verranno disputate nello Stadio Ferrando (via San Giovanni Battista, 21) e saranno a ingresso libero. Si inizia sabato 23 con le partite tra Toscana e Umbria (ore 9.30 under 15, ore 11.30 under 17, ore 14.15 femminile, ore 16.45 under 19); domenica 24 scenderanno in campo le squadre del Piemonte V.A. e quelle dell'Umbria (ore 9.30 under 15, ore 11.30 under 17, ore 14.15 femminile, ore 16.45 under 19) mentre lunedì 25 si sfideranno le formazioni del Piemonte V.A. e quelle della Toscana (ore 9.30 under 15, ore 11.30 under 17, ore 14.15 femminile, ore 16.45 under 19).